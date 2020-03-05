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Страны ОДКБ провели консультации в Москве по вопросу контроля над вооружениями

Участники сверили подходы к конкретным аспектам сокращения и ограничения ракетно-ядерных вооружений, соблюдения и укрепления действующих международных договоров и соглашений в области КВРН, рассказали в в МИД РФ

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Государства - члены ОДКБ на консультациях в среду обсудили актуальные вопросы контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялось плодотворное и обстоятельное обсуждение актуальных вопросов и перспектив развития ситуации в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН). Участники сверили подходы к конкретным аспектам сокращения и ограничения ракетно-ядерных вооружений, соблюдения и укрепления действующих международных договоров и соглашений в области КВРН", - отметили в министерстве.

Участники консультаций подтвердили готовность государств - членов ОДКБ "продолжать коллективные усилия в целях выстраивания международной системы надежной, равной и неделимой безопасности для всех, восстановления доверия и взаимоуважения в межгосударственных отношениях, а также в дальнейшем проводить сверку и координацию своих позиций по вопросам КВРН в интересах прочного мира и укрепления международной безопасности".

В российском дипведомстве указали, что в консультациях приняли участие делегации государств - членов ОДКБ, заместитель генерального секретаря ОДКБ Алымбай Султанов и сотрудники секретариата ОДКБ.

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