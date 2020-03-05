В Ленобласти наберут 6 тыс. наблюдателей для голосования по поправке к Конституции

СТРЕЛЬНА, 5 марта. /ТАСС/. Общественная палата Ленинградской области наберет не менее 6 тыс. наблюдателей для процедуры голосования по поправке к Конституции РФ, которое, как ожидается, пройдет в России в апреле. Об этом сообщил журналистам председатель палаты Юрий Трусов на II Общероссийском электоральном медиафоруме, который проходит в поселке Стрельна в Санкт-Петербурге.

"Я могу сказать, что у нас сейчас стоит задача набрать 6 тыс. наблюдателей", - сказал Трусов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пояснил, что в регионе около 1 тыс. избирательных участков. "У нас сегодня порядка тысячи участков, мы посчитали, чтобы было по несколько наблюдателей на каждом участке. Плюс мы должны понимать, что если мы пошли к кому-то в день голосования, например, к инвалиду голосовать с выносной урной, то наблюдатель там тоже должен присутствовать. Но при этом наблюдатель должен остаться и на участке. Поэтому мы посчитали, оптимальная цифра будет в 6 тыс.", - сказал глава региона.

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова также отметила, что 6 тыс. наблюдателей - "это не ограничение сверху". "Это не менее [6 тыс.], а лучше, если будет более", - сказала Памфилова.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.