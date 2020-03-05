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Предложения по изменениям в Конституции

Клишас прокомментировал сообщения о подписании Путиным поправок в Конституцию 18 марта

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству не думает, что президент будет "подгадывать свою подпись под какую-то дату"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал спекуляциями сообщения о том, что президент РФ Владимир Путин якобы намерен поставить свою подпись под законом о поправке к Конституции к годовщине воссоединения Крыма с РФ - 18 марта.

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"Это все спекуляции. Я не думаю, что президент будет подгадывать свою подпись под какую-то дату. 18 марта - это знаменательная дата для всей страны, безусловно, это так. Но считать, что президент будет ждать 18-го, чтобы подписать этот закон, я слабо это предоставляю", - сказал Клишас.

Он предположил, что если 14 марта Совет Федерации сможет утвердить решения регионов по закону о поправке, как того требует законодательство, "президент в ближайшее время после этого голосования подпишет [закон]".

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект об изменениях в основном законе страны. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

В среду профильный думский комитет закончил рассмотрение поправок к законопроекту и рекомендовал документ к принятию во втором чтении. Как ожидается, оно пройдет 10 марта, третье - 11 марта. Общероссийского голосование по поправкам в основной закон намечено на 22 апреля.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% населения, имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрымПредложения по изменениям в Конституции
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