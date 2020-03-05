{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции

Клишас: Россия не отказывается от светскости государства, упоминая в Конституции Бога

Принцип светского государства Церковь считает одной из важнейших конституционных ценностей, отметил сенатор

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Россия не собирается отказываться от принципа светского государства, внося в Конституцию упоминание о Боге. Об этом заявил в четверг сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

На эту тему
Как Бог упоминается в конституциях стран мира

"Светское государство - это закреплено именно в неизменяемых главах Конституции. Это касается как принципа светского государства, так и положения, что граждане РФ вправе исповедовать какую-либо религию, либо не исповедовать никакой. Когда мы говорим об упоминании о Боге в тексте поправок, там говорится о том, что предки передали нам идеалы веры в Бога - это не говорит о том, что Россия отказывает от принципа светского государства", - сказал Клишас на пресс-конференции в четверг.

Он добавил, что накануне вечером общался с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, с которым обсудил в том числе и эту тему. "Принцип светского государства Церковь считает одной из важнейших конституционных ценностей. Я уверен, что Церковь и другие конфессии никоим образом не хотели бы отказа от этого принципа", - сказал сенатор.

3 марта комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом РФ поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, в которой Бог упоминается в историческом контексте. Она станет частью новой статьи 67.1: "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство".

Как отметил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия остается светским государством, несмотря на предложение внести в текст Конституции упоминание о Боге.

Теги
РоссияКлишас, Андрей АлександровичПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
В рабочую группу по Конституции не поступали поправки о досрочных выборах в Госдуму
По словам сенатора Андрея Клишаса, конституционно можно сократить полномочия того или иного выборного органа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС