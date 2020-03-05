Клишас: Россия не отказывается от светскости государства, упоминая в Конституции Бога

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Россия не собирается отказываться от принципа светского государства, внося в Конституцию упоминание о Боге. Об этом заявил в четверг сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Светское государство - это закреплено именно в неизменяемых главах Конституции. Это касается как принципа светского государства, так и положения, что граждане РФ вправе исповедовать какую-либо религию, либо не исповедовать никакой. Когда мы говорим об упоминании о Боге в тексте поправок, там говорится о том, что предки передали нам идеалы веры в Бога - это не говорит о том, что Россия отказывает от принципа светского государства", - сказал Клишас на пресс-конференции в четверг.

Он добавил, что накануне вечером общался с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, с которым обсудил в том числе и эту тему. "Принцип светского государства Церковь считает одной из важнейших конституционных ценностей. Я уверен, что Церковь и другие конфессии никоим образом не хотели бы отказа от этого принципа", - сказал сенатор.

3 марта комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом РФ поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, в которой Бог упоминается в историческом контексте. Она станет частью новой статьи 67.1: "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство".

Как отметил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия остается светским государством, несмотря на предложение внести в текст Конституции упоминание о Боге.