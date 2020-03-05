Памфилова сравнила голосование за пакет поправок к Конституции с комплексным обедом

СТРЕЛЬНА, 5 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что голосование за отдельные поправки к Конституции нельзя выполнить с технологической точки зрения. Она также сравнила голосование за целый пакет изменений в основном законе с выбором комплексного обеда, где одно из блюд может не нравиться.

"Если бы это была поправка одна, две, три... максимум четыре, то могло в бюллетень уместиться, человек бы сказал, что за это [голосую] за, а за это - против. Но когда набирается такой серьезный пакет минимум на 24-25 листах... Это вообще немыслимо даже технологически", - сказала Памфилова в ходе второго общероссийского электорального медиафорума в четверг.

По ее словам, бюллетень не может выглядеть как буклет.

"Я понимаю, что вам не нравится винегрет, но вам нравится борщ или котлеты. И вы тогда для себя решите: я откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я просто возьму, но винегрет не съем, мне от него ни холодно ни жарко, а котлеты все-таки будут при мне", - отметила Памфилова, отвечая на вопрос, что делать, если желающему проголосовать за поправки не нравится одна из них.