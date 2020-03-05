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Олег Эргашев назначен на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга

Он будет контролировать деятельность комитета по здравоохранению, комитета по социальной политике, а также городского управления ветеринарии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 МАРТА. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение, согласно которому Олег Эргашев назначен на пост вице-губернатора города, курирующего вопросы социальной политики и здравоохранения. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Смольного.

"Распоряжением губернатора Александра Беглова на государственную должность Санкт-Петербурга вице-губернатора Санкт-Петербурга с 5 марта 2020 года назначен Олег Эргашев", - говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора.

Отмечается, что в правительстве Петербурга Эргашев будет координировать и контролировать деятельность комитета по здравоохранению, комитета по социальной политике, городского управления ветеринарии и управления социального питания.

Обращение в петербургский парламент с предложением кандидатуры главного хирурга Ленинградской области Эргашева (с 2010 года) на этот пост Беглов направил 2 марта. Законодательное собрание города дало свое согласие на его назначение на заседании в среду.

Бывший вице-губернатор Анна Митянина, которая отвечала за вопросы здравоохранения и социальной политики, покинула пост в связи с назначением уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Эргашев родился в 1963 году в Ленинграде. В 1986 году окончил Горьковский медицинский институт, в 1995 году - Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова, в 2012 году - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Работал в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте имени И. И. Джанелидзе, в центральном госпитале Группы российских войск в Закавказье, с 2002 года - в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Профессор, доктор медицинских наук Эргашев по настоящее время также преподавал дисциплину "Хирургические болезни" на кафедре госпитальной хирургии в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. академика И. П. Павлова и на кафедре скорой помощи в Северо-Западном государственном медицинском университете имени И. И. Мечникова.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
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