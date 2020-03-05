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Путин утвердил Основы госполитики в Арктике

Документ определяет "цели, основные направления и задачи, а также механизмы реализации государственной политики Российской Федерации в Арктике" до 2035 года

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.

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Как говорится в указе главы государства, опубликованном в четверг на официальном портале правовой информации, "Основы являются документом стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и разработаны в целях защиты национальных интересов Российской Федерации в Арктике". Документ определяет "цели, основные направления и задачи, а также механизмы реализации государственной политики Российской Федерации в Арктике".

К основным национальным интересам РФ в Арктике отнесены "обеспечение суверенитета и территориальной целостности РФ; сохранение Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного партнерства; обеспечение высокого качества жизни и благосостояния населения Арктической зоны РФ; развитие Арктической зоны РФ в качестве стратегической ресурсной базы и ее рациональное использование в целях ускорения экономического роста РФ; развитие Северного морского пути в качестве конкурентоспособной на мировом рынке национальной транспортной коммуникации РФ; охрана окружающей среды в Арктике, защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, проживающих на территории Арктической зоны РФ".

В документе также перечислены основные вызовы в сфере обеспечения национальной безопасности в Арктике: "Попытки ряда иностранных государств пересмотреть базовые положения международных договоров, регулирующих хозяйственную и иную деятельность в Арктике, и создать системы национального правового регулирования без учета таких договоров и региональных форматов сотрудничества; незавершенность международного правового разграничения морских пространств в Арктике; воспрепятствование осуществлению РФ законной хозяйственной или иной деятельности в Арктике со стороны иностранных государств и (или) международных организаций; наращивание иностранными государствами военного присутствия в Арктике и возрастание конфликтного потенциала в регионе; дискредитация деятельности РФ в Арктике".

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