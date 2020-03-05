{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 20 тыс. человек подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России. Политика"

Регистрация продлится до 18:00 мск 16 марта

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Организаторы получили более 20 тыс. заявок на участие в конкурсе "Лидеры России. Политика" с начала регистрации 25 февраля. Об этом сообщила в четверг пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

"Позади половина этапа регистрации участников конкурса, количество заявок уже превысило 20 тыс.", - говорится в сообщении. Регистрация продлится до 18:00 мск 16 марта.

По словам гендиректора АНО и руководителя конкурса "Лидеры России" Алексея Комиссарова, заявки поступили из всех субъектов РФ. "В общероссийский топ-5 регионов по количеству участников, зарегистрированных на данный момент, входят Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область и Республика Башкортостан", - добавил он.

По числу прошедших к настоящему времени регистрацию участников лидирует Центральный федеральный округ - на регионы ЦФО приходится 32,3% всех конкурсантов. На втором месте - Приволжский федеральный округ (18,5%), далее идут Уральский (11,7%), Сибирский (10,6%), Северо-Западный (10,2%), Южный (8,9%), Северо-Кавказский (4,0%) и Дальневосточный (3,8%) федеральные округа.

Конкурс "Лидеры России. Политика" стартовал 25 февраля, он направлен на поиск талантливых политиков, способных работать в органах законодательной власти разного уровня. В проекте принимают участие лица в возрасте от 21 до 55 лет. Отбор предусматривает заочный этап, очные полуфиналы, а также финал, который предварительно запланирован на май. Как ожидается, по итогам конкурса будет отобрано 70-80 победителей, которые пройдут обучение под руководством 12 наставников, среди которых представители всех парламентских партий.

Конкурс входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 г. по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Лукашевич: ФРГ и Франции надо призвать Украину к выполнению "парижских мер" по Донбассу
По словам постпреда России при ОБСЕ, спустя почти три месяца после "нормандского саммита" нет подвижек по "парижскому пакету" поручений контактной группе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС