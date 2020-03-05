Более 20 тыс. человек подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России. Политика"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Организаторы получили более 20 тыс. заявок на участие в конкурсе "Лидеры России. Политика" с начала регистрации 25 февраля. Об этом сообщила в четверг пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

"Позади половина этапа регистрации участников конкурса, количество заявок уже превысило 20 тыс.", - говорится в сообщении. Регистрация продлится до 18:00 мск 16 марта.

По словам гендиректора АНО и руководителя конкурса "Лидеры России" Алексея Комиссарова, заявки поступили из всех субъектов РФ. "В общероссийский топ-5 регионов по количеству участников, зарегистрированных на данный момент, входят Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область и Республика Башкортостан", - добавил он.

По числу прошедших к настоящему времени регистрацию участников лидирует Центральный федеральный округ - на регионы ЦФО приходится 32,3% всех конкурсантов. На втором месте - Приволжский федеральный округ (18,5%), далее идут Уральский (11,7%), Сибирский (10,6%), Северо-Западный (10,2%), Южный (8,9%), Северо-Кавказский (4,0%) и Дальневосточный (3,8%) федеральные округа.

Конкурс "Лидеры России. Политика" стартовал 25 февраля, он направлен на поиск талантливых политиков, способных работать в органах законодательной власти разного уровня. В проекте принимают участие лица в возрасте от 21 до 55 лет. Отбор предусматривает заочный этап, очные полуфиналы, а также финал, который предварительно запланирован на май. Как ожидается, по итогам конкурса будет отобрано 70-80 победителей, которые пройдут обучение под руководством 12 наставников, среди которых представители всех парламентских партий.

Конкурс входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 г. по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.