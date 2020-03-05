Посольство РФ в Чехии обеспокоено попытками переписать историю освобождения Праги

ПРАГА, 5 марта. /ТАСС/. Посольство России в Чехии обеспокоено стремлением пражских властей переписать историю освобождения Праги от нацистов и принизить при этом решающую роль Красной Армии. Об этом говорится в распространенном в четверг в Facebook комментарии диппредставительства в связи с интервью мэра Праги Зденека Гржибы "Новой газете", в котором он заявил, что в мае 1945 года "советская армия вошла в уже освобожденную повстанцами Прагу".

"Не умаляя значение пражского восстания и мужества жителей чешской столицы, жертвовавших жизнью за освобождение своего города, хотели бы напомнить, что единственной причиной, заставившей немецкое командование капитулировать, стало наступление войск Красной Армии, - указано в комментарии посольства. - В боях за "освобожденную" Прагу пало более тысячи советских воинов. Среди них - гвардии лейтенант Иван Гончаренко, чей танк первым вышел к [реке] Влтаве и был подбит гитлеровцами".

Утверждение, что Советская армия вошла в уже освобожденную повстанцами Прагу не только не соответствует исторической действительности, но и оскорбляет память всех сражавшихся за чешскую столицу, отметили в посольстве.

В диппредставительстве напомнили, что в 1946 году ее жители установили на городской ратуше мемориальную доску в знак благодарности войскам 1-го Украинского фронта Красной Армии под командованием маршала Ивана Степановича Конева, пришедшим на помощь восставшим пражанам.

"Спустя более 70 лет пражская мэрия избавляется от этого памятника. Очевидно, ее руководители полагают, что лучше, чем свидетели тех событий знают, кто и как освобождал Прагу. Вызывает возмущение и тревогу, что в угоду несостоятельной псевдоисторической концепции о "самоосвобождении" Праги продвигающие ее здесь политические силы в последнее время активно пытаются избавиться от памятников в чешской столице, в том числе маршалу Ивану Степановичу Коневу, напоминающих о совместной борьбе наших народов с немецко-фашистскими захватчиками", - подчеркнули в посольстве.