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Аппарат СБ РФ подготовит единый план реализации Основ госполитики в Арктике до 2035 года

К основным национальным интересам России в Арктике относится обеспечение суверенитета и территориальной целостности страны

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Аппарат Совета безопасности России подготовит единый план реализации Основ государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года и Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Кроме того, в целях реализации Основ и Стратегии будет подготовлена новая редакция государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации", - добавили в Совбезе РФ.

Президент России Владимир Путин 5 марта утвердил своим указом Основы госполитики в Арктике до 2035 года. Работа над проектом Стратегии развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года продолжается.

Согласно подписанному президентскому указу, Основы госполитики в Арктике являются документом стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и разработаны в целях защиты национальных интересов Российской Федерации в Арктике. Документ определяет цели, основные направления и задачи, а также механизмы реализации государственной политики Российской Федерации в Арктике.

К основным национальным интересам РФ в Арктике отнесены: обеспечение суверенитета и территориальной целостности РФ; сохранение Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного партнерства; обеспечение высокого качества жизни и благосостояния населения Арктической зоны РФ; развитие Арктической зоны РФ в качестве стратегической ресурсной базы и ее рациональное использование в целях ускорения экономического роста РФ; развитие Северного морского пути в качестве конкурентоспособной на мировом рынке национальной транспортной коммуникации РФ; охрана окружающей среды в Арктике, защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, проживающих на территории Арктической зоны РФ.

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