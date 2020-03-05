Путин и Эрдоган могут сделать заявления для прессы по итогам переговоров в Кремле

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Кремле могут выступить с заявлениями для прессы. Такую возможность не исключил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Не исключаем такой возможности", - заявил он ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Российско-турецкие переговоры в Кремле продолжаются уже без малого пять часов. Первоначально президенты двух стран общались с глазу на глаз, затем к ним присоединились члены делегаций. Изначально на переговоры отводилось в общей сложности четыре часа. Таким образом, встреча на высшем уровне продолжается дольше запланированного.

Открывая переговоры, Путин подчеркнул, что нынешнее обострение ситуации в зоне деэскалации в Идлибе требует их прямого личного общения с Эрдоганом. Он еще раз выразил президенту Турции соболезнования в связи с гибелью турецких военных в Сирии, отметив, что "никто, и в том числе сирийские военнослужащие, не знали о месте их нахождения". Президент РФ обратил внимание и на серьезные потери сирийской армии в Идлибе. В связи с этим он предложил проговорить все вопросы, чтобы "ничего подобного [событиям в Идлибе] не повторялось и чтобы это не разрушало российско-турецкие отношения", которыми дорожат обе стороны.

Эрдоган в начале встречи отметил, что она имеет большое значение, подчеркнув, что за переговорами в Кремле следит весь мир. "Считаю, что наши решения и шаги, которые будут приняты сегодня, облегчат ситуацию в Идлибе", - сказал турецкий лидер. Он также отметил, что отношения России и Турции достигли своего пика в торговле и военно-техническом сотрудничестве, и высказался за продолжение движения в этом направлении.