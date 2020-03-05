Путин: Россия и Турция нашли приемлемые решения проблемы обострения в Идлибе

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что страны нашли приемлемое решение проблемы обострения в сирийском Идлибе.

"Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в своих оценках происходящего в Сирии, но каждый раз в критические моменты, опираясь на достигнутый высокий уровень двусторонних отношений, нам до сих пор удавалось находить точки соприкосновения по возникшим спорным моментам, выходить на приемлемые решения. Так произошло и в этот раз", - сообщил Путин.

Президент РФ рассказал, что в ходе переговоров была подтверждена заинтересованность России и Турции в продолжении работы в рамках астанинского формата. "Именно астанинский процесс дал в свое время серьезный импульс в контексте сирийского урегулирования", - добавил Путин.

Общие подходы к решению международных проблем

Тесный личный контакт лидеров РФ и Турции позволяет найти общие подходы к решению международных проблем, отметил российский лидер. "Наш тесный личный контакт позволяет оперативно решать различные вопросы двустороннего сотрудничества и вырабатывать общие подходы к урегулированию ключевых международных проблем", - сказал Путин.

Глава государства напомнил, что провел в текущем году уже третью встречу с президентом Турции. По его словам, в ходе переговоров в центре внимания была "весьма острая ситуация, сложившаяся в сирийской провинции Идлиб".

Совместный документ по Сирии

По словам российского лидера, договоренности саммита РФ и Турции должны положить конец страданиям мирного населения в Сирии.

Путин рассказал, что стороны согласовали совместный документ, касающийся ситуации в Сирии. Его положения позднее огласили министры иностранных дел. По словам российского лидера, в совместном заявлении изложены те решения, которые два президента "выработали в ходе сегодняшних более чем шестичасовых консультаций".

"Выражаю надежду на то, что эти договоренности послужат хорошей основой для прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, положат конец страданиям мирного населения и нарастанию гуманитарного кризиса, создадут условия для продолжения мирного процесса в Сирийской Арабской Республике между всеми конфликтующими сторонами", - заявил он.

Глава государства отметил, что встрече в Кремле "предшествовала большая работа и несколько раундов интенсивных консультаций межведомственных делегаций с акцентом на кризисную ситуацию в идлибской зоне". "Мы исходим из необходимости соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии. Убеждены также, что нельзя допустить ослабление борьбы с международным терроризмом", - добавил президент РФ.

В завершение Путин поблагодарил Эрдогана за визит, назвал состоявшиеся в четверг переговоры по Сирии непростыми, но отметил, что закончились они позитивно. "Хочу поблагодарить господина президента за то, что он счел возможным приехать сегодня в Москву, подтвердить уровень наших отношений. Хочу поблагодарить всех турецких коллег за напряженную, непростую, но конструктивную работу, которая закончилась, на мой взгляд, позитивным результатом", - сказал глава государства.