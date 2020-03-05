Путин проинформирует Асада о переговорах с Эрдоганом

"Да", - ответил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на вопрос ТАСС, проинформирует ли Путин Асада об итогах переговоров с Эрдоганом.

Переговоры между президентами России и Турции, центральным вопросом которых стала ситуации в сирийском Идлибе, продолжались в Москве около шести часов, хотя в первоначальной программе на них отводилось четыре часа, и стали, как сообщил журналистам российский президент, непростыми, однако "закончились позитивно".