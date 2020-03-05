В кабмине распределили обязанности между заместителями главы аппарата

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. В аппарате правительства распределены обязанности между 12 заместителями руководителя аппарата. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе кабмина.

"На сегодняшний день штатная численность аппарата правительства составляет 1545 человек, - говорится в сообщении. - В новой структуре аппарата - 23 департамента, одно управление, секретариат председателя правительства и девять секретариатов вице-премьеров".

"В настоящее время идет плановое назначение сотрудников на соответствующие должности", - отметили в кабмине.

Аппаратом правительства руководит вице-премьер Дмитрий Григоренко.