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Путин считает, что Россия изменилась и поправки в Конституцию востребованы

По словам президента, уже удалось найти необходимые конструктивные решения по поправкам в основной закон страны

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Страна с момента принятия конституции стала совершенно другой, поэтому поправки в основной закон востребованы, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Государственной думы.

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"Многие из вас в разное время и в разных ситуациях говорили, что основной закон принимался в особых условиях. Если вы обратили внимание, я в послании тоже об этом сказал, это справедливо, так и есть. Сейчас ситуация в стране изменилась кардинальным образом. По сути, у нас уже другая страна и, конечно, поправки востребованы", - сказал Путин.

Попытки "раскачки" страны

Новые попытка "раскачки" страны недопустимы, заявил Владимир Путин.

"Нам недостаточно просто провести черту под определенным этапом развития нашей страны, нужны гарантии невозможности отката назад в том направлении, в котором мы не хотим возвращаться, - сказал Путин. - [Нужны гарантии] недопустимости новых попыток раскачки страны. Тоже этого никто не хочет".

Необходимые конструктивные решения по поправкам в конституцию найти уже удалось, но перегружать основной закон не стоит - Путин.

Авторами поправок в конституцию должны стать граждане, для этого нужна разъяснительная работа с населением - Путин.

Ответственность за нарушения на голосовании по поправкам в конституцию должна быть аналогичной за такие же деяния на выборах президента - Путин.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию должно пройти так, чтобы ни у кого не возникло сомнение в его результатах - Путин.

Общественная палата направит наблюдателей на голосование по поправкам в конституцию, это же стоит сделать политическим партиям - Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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