Путин не стал ограничивать продолжительность беседы с депутатами, несмотря на поздний час

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не стал ограничивать время своей ночной встречи с лидерами думских фракций, посвященной поправкам в конституцию, несмотря на поздний час. Как пояснил сам глава государства, это обусловлено важностью обсуждаемой темы.

Перед началом встречи, которая состоялась уже после полуночи, глава государства извинился перед ее участниками за то, что мероприятие проходит позже запланированного времени. "Наоборот, хорошо: пятого [марта] начали, шестого [марта] закончили", - отреагировал на слова президента лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Путин заметил, что "частенько задерживается" на своих рабочих мероприятиях, "но на официальных встречах - не так часто". В четверг он провел в Кремле переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Вместо запланированных четырех часов они продлились около шести. После этого глава государства вместе со своим турецким коллегой рассказали об итогах саммита журналистам. Далее Путин провел отдельные встречи с руководителями думских фракций, после чего собрал их на общую встречу, в которой принял участие также председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Некоторые из участников встречи выражали готовность выступить как можно более кратко. Лидер "справороссов" Сергей Миронов объяснил это стремление тем, что Путину нужно дать возможность отдохнуть после непростых переговоров с президентом Турции по проблематике сирийского урегулирования.

Путин с этим доводом не согласился, поскольку, по его словам, тема поправок в конституцию очень важна. "Мы будем с вами столько, сколько нужно, обсуждать эту тему", - заверил российский лидер. "Все, что происходит в мире, для нас, конечно, очень важно, но нет ничего важнее того, что происходит в нашей стране", - добавил он.