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Захарова: Вашингтон модернизирует ядерные силы, что повышает возможность их применения

По словам представителя МИД РФ, подобные действия США создают впечатление, что там решили "целенаправленно рассматривать ядерный конфликт в качестве реальной политической опции"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Александр Щербак/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. США стремятся к приданию своим ядерным силам новых возможностей, тем самым повышая вероятность их применения. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Отмечаем, что Вашингтон не просто модернизирует свои ядерные силы, но стремится к приданию им новых возможностей, что существенно расширяет вероятность их применения. И особую озабоченность в этом плане вызывают действия США по увеличению спектра средств малой мощности в своем ядерном арсенале, включая разработку и развертывание таких боеприпасов для стратегических носителей. Это явным образом ведет к понижению порога применения ядерного оружия", - сказала она.

По словам Захаровой, подобные действия США создают впечатление, что в Вашингтоне решили "целенаправленно рассматривать ядерный конфликт в качестве реальной политической опции и создают для этого соответствующий потенциал".

Она также добавила, что в целях придания подобным деструктивным действиям "какой-нибудь видимости легитимности", США ссылаются на внешние угрозы в лице России, Китая, которые якобы угрожают им.

"Безудержное наращивание военной мощи, тем более вне каких-либо сдерживающих правовых рамок - это просто тупиковый путь. Куда более эффективный способ обеспечения национальной безопасности - продолжение политики контроля над вооружениями и налаживание мирного взаимодействия с другими государствами, к чему мы вновь призываем США", - заключила дипломат.

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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