Россия выразила Италии официальный протест в связи с обыском у биатлониста Логинова

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Москва направила Риму официальный протест из-за проведенных у биатлониста Александра Логинова обысков. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Итальянской стороне был выражен официальный протест в связи с произведенным ранним утром 22 февраля обыском у российского биатлониста, его личного тренера на чемпионате мира по биатлону в городе Антерсельва. Российская сторона заявила о неприемлемости и непропорциональности подобных мер в отношении российских спортсменов и негативном влиянии данного инцидента на развитие спортивного сотрудничества между нашими странами", - сказала она.

"Мы надеемся, что будут приняты исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов в будущем, а виновные в злоупотреблениях против спортсменов будут наказаны соответствующими мерами", - добавила дипломат.

22 февраля итальянская полиция провела обыски в отеле, где Логинов и его личный тренер Александр Касперович остановились на время чемпионата мира, в отношении спортсмена и тренера было открыто уголовное дело. Основанием для таких действий стала поступившая от исполняющей обязанности антидопингового менеджера IBU Сары Фуссек-Хаккарайнен информация. По причине обысков Логинов отказался от выступления в последней гонке на чемпионате мира - масс-старте. На турнире, который завершился 23 февраля, 28-летний российский спортсмен завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.