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МИД РФ призвал Испанию отказаться от экстрадиции в США россиянки Красиловой

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. МИД РФ передал ноту испанским коллегам, в которой призывает Мадрид отказаться от экстрадиции в США российской гражданки Олеси Красиловой. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

"МИД Испании уже получил ноту от российского дипведомства, которая выражала серьезную озабоченность беспрецедентным задержанием и помещением под стражу российской гражданки с призывом к испанским властям отказаться от экстрадиции россиянки в США", - сказала она.

Теги
ИспанияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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