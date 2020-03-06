МИД РФ призвал Испанию отказаться от экстрадиции в США россиянки Красиловой

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. МИД РФ передал ноту испанским коллегам, в которой призывает Мадрид отказаться от экстрадиции в США российской гражданки Олеси Красиловой. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

"МИД Испании уже получил ноту от российского дипведомства, которая выражала серьезную озабоченность беспрецедентным задержанием и помещением под стражу российской гражданки с призывом к испанским властям отказаться от экстрадиции россиянки в США", - сказала она.