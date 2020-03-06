{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Крыму назвали провокацией заявление премьера Украины о подаче воды на полуостров

Денис Шмыгаль ранее заявил, что Украина должна подавать воду в Крым, но для нужд проживающих там украинцев. Позже он отказался от своих слов

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Заявления премьер-министра Украины о возможности возобновления подачи воды в Крым являются провокационными, заявил журналистам глава Госсовета республики Владимир Константинов.

На эту тему

Новый украинский премьер Украины Денис Шмыгаль заявил вечером в эфире телеканала "1+1", что Украина должна подавать воду в Крым, но для нужд проживающих там украинцев, а не для промышленных объектов. Позже он отказался от своих слов, написав в своем аккаунте в Facebook, что для возобновления поставок "нет технической возможности".

"Во-первых, он [Шмыгаль] сделал очень провокационное заявление: ничего общего с реальным желанием подать воду у них нет. Была сказана фраза "украинский Крым". Однозначно, они не готовы подавать воду, а мы - ее брать от таких людей в такое время, когда нацистский режим находится у власти, наказали не всех участников государственного переворота, нанесли Крыму многомиллиардный ущерб всякими блокадами", - сказал Константинов.

Глава республики Сергей Аксенов отметил, что в Крыму рассчитывают не на подачу воды со стороны Украины, а на собственные ресурсы.

При этом, подчеркнул он, перекрытие Северо-Крымского канала наносит серьезный вред и южным территориям Украины. "Заболачивание происходит в Херсонской, Николаевской областях. На самом деле Северо-Крымский канал был не только для поставок воды в Крым, но и для того, чтобы уберечь от заболачивания часть территорий Украины", - сказал Аксенов.

Украина прекратила подачу воды в Крым в мае 2014 года. Ранее она поступала по оросительно-обводнительному Северо-Крымскому каналу. Он построен в 60-е годы прошлого века для обеспечения маловодных и засушливых территорий Херсонской и Крымской областей Украинской ССР с забором воды из специально построенного в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища.

Теги
УкраинаРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКонстантинов, Владимир АндреевичКрым
Реклама на ТАСС
МИД РФ назвал корабли Запада в районе Персидского залива новым раздражителем в регионе
Сложившаяся ситуация "обусловлена обострением целого комплекса проблем", заявила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС