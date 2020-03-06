В Крыму назвали провокацией заявление премьера Украины о подаче воды на полуостров

Новый украинский премьер Украины Денис Шмыгаль заявил вечером в эфире телеканала "1+1", что Украина должна подавать воду в Крым, но для нужд проживающих там украинцев, а не для промышленных объектов. Позже он отказался от своих слов, написав в своем аккаунте в Facebook, что для возобновления поставок "нет технической возможности".

"Во-первых, он [Шмыгаль] сделал очень провокационное заявление: ничего общего с реальным желанием подать воду у них нет. Была сказана фраза "украинский Крым". Однозначно, они не готовы подавать воду, а мы - ее брать от таких людей в такое время, когда нацистский режим находится у власти, наказали не всех участников государственного переворота, нанесли Крыму многомиллиардный ущерб всякими блокадами", - сказал Константинов.

Глава республики Сергей Аксенов отметил, что в Крыму рассчитывают не на подачу воды со стороны Украины, а на собственные ресурсы.

При этом, подчеркнул он, перекрытие Северо-Крымского канала наносит серьезный вред и южным территориям Украины. "Заболачивание происходит в Херсонской, Николаевской областях. На самом деле Северо-Крымский канал был не только для поставок воды в Крым, но и для того, чтобы уберечь от заболачивания часть территорий Украины", - сказал Аксенов.

Украина прекратила подачу воды в Крым в мае 2014 года. Ранее она поступала по оросительно-обводнительному Северо-Крымскому каналу. Он построен в 60-е годы прошлого века для обеспечения маловодных и засушливых территорий Херсонской и Крымской областей Украинской ССР с забором воды из специально построенного в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища.