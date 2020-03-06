МИД РФ надеется, что соглашение между США и талибами будет полностью выполнено

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что мирное соглашение между США и движением "Талибан" (запрещено в РФ) будет полностью реализовано. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы все-таки надеемся на то, что подписанное соглашение между США и движением талибов будет полностью выполнено", - подчеркнула дипломат, хотя, по ее словам, договоренности не привели к моментальным положительным изменениям в Афганистане.

Захарова добавила, что стремление к подлинному миру должно стать приоритетом для всех общественно-политических сил в Афганистане.

29 февраля в Дохе США и движение "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют не использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу для безопасности США и их союзников. Переговоры между "Талибаном" и другими афганскими сторонами о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня должны начаться 10 марта. До начала межафганских переговоров в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.