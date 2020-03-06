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Захарова: запрет Румынии на въезд историку из РФ плохо повлияет на отношения двух стран

Румынские власти 2 марта без каких-либо разъяснений запретили въезд Алексею Умнову-Денисову
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Александр Щербак/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Действия властей Румынии в отношении российского историка Алексея Умнова-Денисова вызывают недоумение и сожаление, такой демарш явно не благоприятствует улучшению двустороннего диалога. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат пояснила, что 2 марта румынские власти без каких-либо разъяснений запретили въезд в страну российскому историку. "Действия Бухареста вызывают глубокое сожаление, недоумение. Мы считаем этот демарш откровенно недружественным и явно не способствующим улучшению общей атмосферы двусторонних отношений", - сказала Захарова.

Как сообщил ТАСС во вторник посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин, Умнов-Денисов должен был выступить в Российском центре науки и культуры, в Университете им. Андрея Шагуны в Констанце и в Институте археологии им. Василе Пырвана. На встречу с ним в Бухарест приехали ученые из других городов Румынии, а также из соседней Болгарии. Как указал посол, в МИД Румынии "устно, очень коротко и без всякой детализации сообщили, что решение было принято в соответствии с суверенными правами, осуществляемыми румынским государством, обсуждению и объяснению оно не подлежит".

Теги
РумынияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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