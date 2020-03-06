Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о Конституционном собрании

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Депутаты от фракции КПРФ в пятницу внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о порядке формирования в РФ Конституционного собрания. Текст опубликован в думской электронной базе.

О намерении внести такой законопроект ранее сообщал лидер партии Геннадий Зюганов. По его словам, это "позволит ремонтировать любую главу Конституции, прежде всего - первую и вторую".

Согласно тексту, членами Конституционного собрания могут быть граждане РФ, "обладающие активным избирательным правом, а в случаях, определенных настоящим законом, также достигшие определенного возраста". Собрание должно состоять из 335 членов, всего в него входят три категории лиц: "десять - по должности, 225 - по избранию и 100 - по назначению". "Не допускается вхождение в состав Конституционного собрания одного и того же лица по различным основаниям", - подчеркивается в проекте.