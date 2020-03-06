{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции
Обновлено 

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о Конституционном собрании

По словам лидера партии Геннадия Зюганова, это "позволит ремонтировать любую главу Конституции, прежде всего - первую и вторую"
Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Депутаты от фракции КПРФ в пятницу внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о порядке формирования в РФ Конституционного собрания. Текст опубликован в думской электронной базе.

На эту тему
Изменения в Конституцию РФ. Что предлагают политики и общественные деятели

О намерении внести такой законопроект ранее сообщал лидер партии Геннадий Зюганов. По его словам, это "позволит ремонтировать любую главу Конституции, прежде всего - первую и вторую".

Согласно тексту, членами Конституционного собрания могут быть граждане РФ, "обладающие активным избирательным правом, а в случаях, определенных настоящим законом, также достигшие определенного возраста". Собрание должно состоять из 335 членов, всего в него входят три категории лиц: "десять - по должности, 225 - по избранию и 100 - по назначению". "Не допускается вхождение в состав Конституционного собрания одного и того же лица по различным основаниям", - подчеркивается в проекте.

Теги
Зюганов, Геннадий АндреевичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Медведев: в России проявляют большой интерес к политическим процессам, идущим в Казахстане
Заместитель председателя Совета безопасности отметил, что Россия и Казахстан находятся на важном и достаточно серьезном этапе развития
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС