Захарова: бороться с террористами в Сирии должны власти страны и их легитимные партнеры

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Вести борьбу с боевиками на сирийской территории должны власти Сирии и военные других стран, взаимодействующих с Дамаском на законной основе. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Без увязки со вчерашними переговорами [президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана]: что касается уничтожения боевиков и террористов, то, если таковые определены в данном качестве, они должны уничтожаться в первую очередь, конечно, сирийскими вооруженными силами и теми силами, странами, контингентами, которые на законной основе взаимодействуют с сирийскими властями", - сказала она, отвечая на вопрос, сохранилась ли по итогам российско-турецких переговоров 5 марта "договоренность о том, что Турция самостоятельно уничтожит боевиков" в Идлибе.

Путин и Эрдоган на состоявшихся в четверг в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в провинции Идлиб. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в Идлибе будут прекращены вдоль всей линии соприкосновения с вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М4, вдоль которой будет создан коридор безопасности. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать решительную борьбу с терроризмом.