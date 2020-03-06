Захарова: застройка поселениями зоны Е-1 приведет к разрыву палестинского государства

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Реализация строительства жилья для поселенцев в зоне Е-1 между Иерусалимом и крупным поселением Маале-Адумим на Западном берегу реки Иордан сделает невозможной территориальную непрерывность палестинского государства. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Опубликованные правительством Израиля планы строительства новых поселений на Западном берегу реки Иордан со всей очевидностью противоречат международно-правовой базе ближневосточного урегулирования. Их реализация сделает невозможной территориальную непрерывность данной зоны, которая является неотъемлемым условием жизнеспособности будущего палестинского государства", - сказала она.

"Мы вновь подтверждаем принципиальную позицию России, согласно которой создание Израилем поселений на палестинской территории, оккупируемой с 1967 года, включая Восточный Иерусалим, не имеет юридической силы и является нарушением международного права и одним из главных препятствий на пути к достижению палестино-израильского урегулирования, а также установлению справедливого, прочного, всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке", - отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что РФ призывает все стороны воздержаться от любых шагов, которые способны спровоцировать новую опасную эскалацию в регионе и стать препятствием для возобновления прямых палестино-израильских переговоров под эгидой международного права.

25 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что еврейское государство начнет первый этап планирования строительства 3,5 тыс. единиц жилья для поселенцев в зоне Е-1 между Иерусалимом и крупным поселением Маале-Адумим на Западном берегу реки Иордан. Кроме того, 20 февраля он обнародовал планы строительства 2,2 тысячи квартир и домов на одну семью в еврейском поселении Хар-Хома в Восточном Иерусалиме.

16 февраля Израиль сформировал команду для работы в совместной комиссии с американцами по определению границ на Западном берегу Иордана в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа. 9 февраля посол США в еврейском государстве Дэвид Фридман написал в Twitter, что "распространение израильского законодательства" на территории, которые должны отойти Израилю по плану Трампа, может произойти только "после завершения процесса составления карт совместной американо-израильской комиссией". Он подчеркнул, что "любые односторонние действия" до окончания ее работы "ставят под угрозу план и американское признание" распространения израильского суверенитета" на части Западного берега реки Иордан.