Захарова возмутилась визовой политикой Лондона в отношении российских журналистов

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу выразила возмущение в связи с тем, что Лондон при оформлении рабочей визы российским журналистам требует сдать платный экзамен по английскому языку.

Как призналась дипломат, в МИД РФ узнали об этих правилах только после того, как с ними столкнулись представители российских СМИ. "При оформлении визы, которая предполагает работу журналиста на постоянной основе в Британии, необходимо сдать экзамен по английскому языку. Причем не где-либо, а на специальных курсах, заплатив за это немаленькие деньги, - пояснила она. - Журналисты в Москве пошли оформлять соответствующую визу, а им было отказано, пока они не принесут сертификат. Для нас это было, честно говоря, на грани шока".

Захарова обратила внимание на то, что такие меры применяются селективно. "Уверена, что очень многие журналисты - те, кто работает в Британии, - понятия не имеют, что нужно сдавать какие-то экзамены, платить деньги за эти курсы или за возможность сдать этот экзамен, - отметила представитель МИД РФ. - Это элемент, который может задействоваться для отказа в выдаче визы журналисту, в том числе по политическим мотивам".

"Это говорит о том, что используется механизм выдачи визы, аккредитации, разрешении на работу как элемент политического воздействия на журналистику и журналистов", - заключила Захарова.