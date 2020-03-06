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РФ направит в ОБСЕ материалы по делу об избиении в Париже журналистки из России

Мария Захарова отметила, что французская прокуратура прекратила следствие по этому делу, потому что "не удалось идентифицировать виновного"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Москва направит в ОБСЕ и другие международные структуры все материалы по делу об избиении парижскими полицейскими журналистки Виктории Ивановой. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы не оставим этот случай без внимания. Безусловно, отправим все материалы в ОБСЕ, другие международные структуры", - сказала она.

Инцидент с корреспондентом РИА Новости Викторией Ивановой произошел 1 мая 2019 года, когда во время освещения акций протеста она получила удары дубинкой от сотрудника полиции, несмотря на то, что на ней были специальная повязка и каска с маркировкой сотрудника СМИ. В результате у девушки диагностировали сотрясение мозга и ушибы.

Захарова отметила, что французская прокуратура прекратила следствие по этому делу, потому что "не удалось идентифицировать виновного".

Она добавила, что в материалах дела есть исчерпывающие доказательства, что журналистка стала жертвой в данной ситуации. "В частности, об этом свидетельствуют и записи камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент ударов, которые нанес полицейский. Компетентные органы также проверили и фотоснимки, данные радиообменов, опросили командиров присутствовавших на месте подразделений. То есть весь массив материалов был собран, предоставлен", - указала Захарова.

"Мы считаем, что принятое решение в отношении российской журналистки нарушает ее права, нарушает принципы справедливости, неотвратимости наказания за совершение правонарушения. И мы поддерживаем стремление российской журналистки добиваться привлечения к ответственности виновных в причинении ей вреда и здоровья", - подчеркнула дипломат.

Теги
РоссияФранцияЗахарова, Мария Владимировна
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