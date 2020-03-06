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Толстой призвал страны ПАСЕ помогать Греции, принимая сирийских беженцев

По мнению вице-спикера ПАСЕ, дискуссии о правах беженцев нужно было вести еще пять лет назад

ПАРИЖ, 6 марта. /ТАСС/. Страны Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) должны принимать конкретные решения по противодействию миграционному кризису, в том числе принимать сирийских беженцев, помогая тем самым Греции. Такое мнение в пятницу высказал глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер организации Петр Толстой.

"Сегодня очень тяжелая ситуация сложилась в Идлибе, и я очень рад, что личные переговоры президентов России и Турции позволили остановить военные действия, - сказал Толстой в ходе заседания Постоянного комитета ПАСЕ в Париже. - Но слов мало. Нужны дела, нужно принимать конкретные решения, если мы хотим иметь в этой ситуации какую-то роль, в том числе принимать беженцев, помогая Греции в этой сложной ситуации".

По его мнению, дискуссии о правах беженцев нужно было вести еще пять лет назад, после создания международной антитеррористической коалиции во главе с США. "Западная же коалиция захватывала нефтяные скважины, разрушала Сирию, пытаясь превратить ее в очередную Ливию. Теперь мы вдруг заговорили о миграционном кризисе. А ведь это - прямое последствие того, что было сделано на Ближнем Востоке нашими дорогими западными партнерами", - заявил он. Действия коалиции по борьбе с терроризмом в Сирии, уверен российский парламентарий, оказались неэффективными. "И лишь благодаря тому, что Россия пришла на помощь законному правительству Сирии, удалось это (распространение ИГ, террористической организации, запрещенной в РФ) прекратить, а страна сохранила свой суверенитет", - считает Толстой.

"Вмешательство во внутренние дела любой страны всегда имеет свои последствия, даже если оно было продиктовано самыми благими намерениями и самыми благородными целями", - предупредил вице-спикер ПАСЕ.

В конце февраля после столкновения с сирийской армией, в котором погибли 36 турецких военнослужащих, Анкара приняла решение не останавливать беженцев из Сирии, которые стремятся попасть в ЕС. Власти Турции оценивали число пересекших границу беженцев в 100 тыс. Евросоюз ведет с Турцией переговоры о разрешении ситуации и обещает поддержку сталкивающимся с наплывом беженцев Греции, Болгарии и Кипру. Граница Турции и ЕС была закрыта для мигрантов с 2016 года в рамках договоренности Брюсселя и Анкары о безвизовом режиме, который, однако, так и не был введен.

Теги
СирияТурцияГрецияРоссияТолстой, Петр Олегович
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