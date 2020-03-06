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Дело летчика Ярошенко

Москалькова обратится в Красный Крест с просьбой посетить Ярошенко

Омбудсмен подчеркнула, что у нее есть "серьезные опасения" по поводу состояния здоровья заключенного

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова собирается обратиться в Красный Крест с просьбой посетить российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в США.

"Я приняла решение обратиться в Красный Крест с просьбой посетить российского гражданина, чтобы понимать, какое у него заболевание, насколько оно опасно для жизни и здоровья, какое лечение получает Константин", - написала она в пятницу в своем инстаграм-аккаунте е после встречи с женой и дочерью Ярошенко.

Москалькова подчеркнула, что есть "серьезные опасения" по поводу состояния здоровья Ярошенко. "Сейчас у него проблемы с ногой, в связи с чем он проходит курс интенсивной терапии", - отметила она.

Уполномоченный также сообщила, что у семьи есть возможность общаться с Ярошенко по телефону, они "созваниваются практически каждый день". "Это очень важно для сохранения семьи, ведь человеку, который находится в изоляции в чужой стране, вдали от дома как никому важна поддержка дорогих и близких ему людей", - добавила уполномоченный.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Теги
СШАРоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаДело летчика Ярошенко
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