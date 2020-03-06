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Песков: в планах Путина сейчас нет контактов с руководством Саудовской Аравии

В Вене проходят переговоры стран ОПЕК + по поиску путей нивелирования падения спроса на нефть из-за коронавируса. Источник ТАСС сообщил, что неформальные переговоры России и ОПЕК проходят тяжело

ИВАНОВО, 6 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактов с руководством Саудовской Аравии, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока не планируется, нет планов", - ответил он на вопрос, планируются ли переговоры президента РФ с королем или наследным принцем Саудовской Аравии.

В настоящий момент в Вене проходят переговоры стран ОПЕК + по поиску путей нивелирования падения спроса на нефть из-за коронавируса. Источник, знакомый с ходом переговоров, отметил ТАСС, что неформальные переговоры России и ОПЕК проходят тяжело, прогресса пока нет, кроме России против дополнительных сокращений в качестве ответных мер на падение спроса выступает Казахстан.

Нефть Brent на этих новостях снижается почти на 5% - до $47,8 за баррель. В то же время, другие собеседники ТАСС из делегатов убеждены, что Россия настроена на сделку сегодня, "иначе бы этих переговоров не было".

Ранее источники ТАСС сообщили, что Россия утром в пятницу отклонила предложение ОПЕК о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. По их данным, Россия согласна только на продление текущей сделки на второй квартал.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаудовская АравияПесков, Дмитрий Сергеевич
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