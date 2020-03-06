Горизбирком Петербурга объявил дату дополнительных выборов в Законодательное собрание

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургская избирательная комиссия (ГИК) решила назначить на 7 июня дополнительные выборы депутата Законодательного собрания города шестого созыва на замещение мандата умершего депутата Павла Зеленкова, сообщили ТАСС в пятницу в горизбиркоме.

Депутат Заксобрания Павел Зеленков умер в июне прошлого года на 51-м году жизни. В 2006 году он был избран главой муниципального округа Звездное, в 2016 году - депутатом шестого созыва по одномандатному избирательному округу №21.

"Санкт-Петербургской избирательной комиссией было принято решение о назначении на 7 июня 2020 года дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному избирательному округу №21. Официальная публикация данного решения планируется 10 марта 2020 года", - сказали в ГИК.

В горизбиркоме также уточнили, что подготовку и проведение дополнительных выборов осуществляют сам ГИК, территориальная избирательная комиссия (ТИК) №19, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии, ТИК №23, а также 75 участковых избирательных комиссий. Численность избирателей в одномандатном избирательном округе № 21 составляет почти 144 человека, в его территорию входят внутригородские муниципальные образования Санкт-Петербурга муниципальные округа Гагаринское, Звездное и Купчино. Выдвижение кандидатов будет осуществиться с 13 марта по 21 апреля 2020 года. Окружная избирательная комиссия будет принимать решение о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в регистрации в течение десяти дней со дня представления в избирательную комиссию необходимых для регистрации документов.

"На данных выборах не требуется сбор подписей избирателей при проведении выборов депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга кандидатам, выдвинутым следующими политическими партиями (их региональными отделениями и иными структурными подразделениями): Всероссийская политическая партия "Единая Россия", политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации", политическая партия ЛДПР, партия "Справедливая Россия", Партия роста, партия "Яблоко", - добавили в горизбиркоме.

Выдвижение иными политическими партиями, самовыдвижение кандидатов требует сбора подписей в поддержку их выдвижения, количество подписей, необходимое для регистрации кандидата составляет 3% от числа избирателей, зарегистрированных на территории одномандатного избирательного округа.