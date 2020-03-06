{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Горизбирком Петербурга объявил дату дополнительных выборов в Законодательное собрание

Их планируется провести 7 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургская избирательная комиссия (ГИК) решила назначить на 7 июня дополнительные выборы депутата Законодательного собрания города шестого созыва на замещение мандата умершего депутата Павла Зеленкова, сообщили ТАСС в пятницу в горизбиркоме.

Депутат Заксобрания Павел Зеленков умер в июне прошлого года на 51-м году жизни. В 2006 году он был избран главой муниципального округа Звездное, в 2016 году - депутатом шестого созыва по одномандатному избирательному округу №21.

"Санкт-Петербургской избирательной комиссией было принято решение о назначении на 7 июня 2020 года дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному избирательному округу №21. Официальная публикация данного решения планируется 10 марта 2020 года", - сказали в ГИК.

В горизбиркоме также уточнили, что подготовку и проведение дополнительных выборов осуществляют сам ГИК, территориальная избирательная комиссия (ТИК) №19, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии, ТИК №23, а также 75 участковых избирательных комиссий. Численность избирателей в одномандатном избирательном округе № 21 составляет почти 144 человека, в его территорию входят внутригородские муниципальные образования Санкт-Петербурга муниципальные округа Гагаринское, Звездное и Купчино. Выдвижение кандидатов будет осуществиться с 13 марта по 21 апреля 2020 года. Окружная избирательная комиссия будет принимать решение о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в регистрации в течение десяти дней со дня представления в избирательную комиссию необходимых для регистрации документов.

"На данных выборах не требуется сбор подписей избирателей при проведении выборов депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга кандидатам, выдвинутым следующими политическими партиями (их региональными отделениями и иными структурными подразделениями): Всероссийская политическая партия "Единая Россия", политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации", политическая партия ЛДПР, партия "Справедливая Россия", Партия роста, партия "Яблоко", - добавили в горизбиркоме.

Выдвижение иными политическими партиями, самовыдвижение кандидатов требует сбора подписей в поддержку их выдвижения, количество подписей, необходимое для регистрации кандидата составляет 3% от числа избирателей, зарегистрированных на территории одномандатного избирательного округа.

Теги
РоссияЛенинградская область
Реклама на ТАСС
Путин объяснил, почему неприемлемы "схемы" для продления властных полномочий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС