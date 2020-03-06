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Путин: депутаты позитивно настроены на обсуждение поправок в Конституцию

Президент отметил, что на встрече с лидерами всех фракций Госдумы "не увидел ни у кого попытки что-то выхолостить или придать общий смысл"

ИВАНОВО, 6 марта. /ТАСС/. Думские фракции позитивно настроены на обсуждение поправок в Конституцию РФ. Попыток выхолостить полезные инициативы общественности опасаться не стоит. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин встрече с представителями общественности в Иваново.

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"Я уверен, что этого не произойдет, что депутаты Госдумы будут вымывать какие-то положения такого рода. Наоборот, они еще с удовольствием чего-нибудь добавят", - сказал он.

Путин отметил, что он встречался накануне с лидерами всех фракций Госдумы. "Я не увидел ни у кого попытки что-то выхолостить или придать общий смысл. Наоборот люди настроены очень позитивно, творчески и конкретно", - сообщил президент.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект об изменениях в основном законе страны. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Второе чтение законопроекта об изменениях в Конституции намечено на 10 марта.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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