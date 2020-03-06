Путин пообещал решить вопрос о присвоении Иваново звания Города трудовой доблести

ИВАНОВО, 6 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о присуждении Иваново звания Город трудовой доблести и принять положительное решение.

"Если мне память не изменяет, процентов 80 всего обмундирования Красной Армии производилось в Иваново. В три смены работали. Поэтому, если не Иваново, то тогда какие города еще могут заслушивать такого звания? Конечно, мы рассмотрим и, я думаю, что мы решим положительно", - заявил Путин на встрече с представителями общественности в Ивановской области.

Как сообщалось 1 марта, президент подписал закон о введении в России звания Город трудовой доблести. Согласно закону, новое звание будет присваиваться российским городам, жители которых "внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".

В таких населенных пунктах предлагается устанавливать стелу с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства, а также проводить публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города. Их финансирование должно будет осуществляться за счет бюджетов субъектов РФ, муниципалитетов и других источников.