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Путин объяснил, почему неприемлемы "схемы" для продления властных полномочий

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© Михаил Метцель/ТАСС

ИВАНОВО, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что не хочет идти ни на какие "схемы", чтобы сохранить власть.

"Дело не в том, что я не хочу [оставаться у власти]. Мне нравится моя работа. Но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать... Вот чего я боюсь, вот чего не хочу делать", - признался глава государства. Таким образом на встрече с представителями общественности Ивановской области он объяснил, почему ограничивается пребывание на высшем государственном посту для одного человека.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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