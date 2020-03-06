Путин: отказ от сильной президентской власти или двоевластие губительны для России

"У нас без сильной президентской власти в стране будет плохо", - заявил глава государства на встрече с представителями общественности Ивановской области. Таким образом Путин прокомментировал возможность "перейти к парламентской республике" в России. Он пояснил: "У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли, но даже там сбои очень большие в парламентской системе".

Президент отверг и еще одну возможность развития политической системы - наделить особыми полномочиями Госсовет и вариант возглавить его для него лично. "Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране, для России абсолютно губительную ситуацию", - убежден Путин.