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Путин: отказ от сильной президентской власти или двоевластие губительны для России

Таким образом президент прокомментировал возможность "перейти к парламентской республике" в РФ
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© Михаил Метцель/ТАСС

ИВАНОВО, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что отказ от сильной президентской власти или двоевластие губительны для страны.

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"У нас без сильной президентской власти в стране будет плохо", - заявил глава государства на встрече с представителями общественности Ивановской области. Таким образом Путин прокомментировал возможность "перейти к парламентской республике" в России. Он пояснил: "У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли, но даже там сбои очень большие в парламентской системе".

Президент отверг и еще одну возможность развития политической системы - наделить особыми полномочиями Госсовет и вариант возглавить его для него лично. "Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране, для России абсолютно губительную ситуацию", - убежден Путин.

Теги
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