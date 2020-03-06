Толстой заявил, что решение об отмене весенней сессии ПАСЕ пока не рассматривалось

ПАРИЖ, 6 марта. /ТАСС/. Решение об отмене весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на фоне коронавируса пока не принималось, оно может быть рассмотрено в середине марта. Об этом в пятницу в беседе с корр. ТАСС рассказал глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер организации Петр Толстой.

"Пока отменили все комитеты, которые должны были пройти в марте, - отметил он. - Что касается апрельской сессии, то было принято решение подождать до середины марта. Я думаю, что к концу марта ситуация будет более понятной, в том числе и что касается возможных ограничений поездок для депутатов национальных парламентов, а также ситуации в самой в Франции".

Весенняя сессия ПАСЕ должна пройти в Страсбурге с 20 по 24 апреля.

По последним данным количество инфицированных людей во Франции достигло 577 человек.