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Путин поддержал идею обустроить арт-пространство на базе бывшей мануфактуры в Иваново

Проект хороший, отметил президент России

ИВАНОВО, 6 марта. /ТАСС/. Внешэкономбанк может помочь Ивановской области с проектом обустройства арт-пространства на базе заброшенной Большой ивановской мануфактуры (БИМ). Об этом в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Иваново.

Он отметил, что губернатор региона Станислав Воскресенский во время поездки показал ему на корпуса бывшей фабрики в центре города, а также рассказал о планах обустройства этого объекта. "Проект хороший", - сказал Путин, отметив, что подобные проекты реализуются не только за рубежом, но и в России. В качестве примера президент привел реконструкцию на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге. "Это бывшие военные склады, заброшенные десятилетиями стояли. Валентина Ивановна (Матвиенко, губернатор Петербурга в 2003-2011 годы - прим. ТАСС) уговорила представителей бизнеса вложиться, помогла им это сделать. Несмотря на то, что проект не так просто развивался, все-таки он превратился в очень хорошее городское пространство", - сказал Путин.

Президент отметил, что и в Иваново нужно модернизировать соответствующий объект. "Я попрошу Игоря Ивановича Шувалова, который сейчас возглавляет Внешэкономбанк (госкорпорация ВЭБ.РФ), подключиться к этому <...>. Если банк подключится, они помогут и достойный проект сделать, и поищем вместе источники финансирования", - заключил Путин. Он добавил, что после строительства дворца водных видов спорта в Иваново это "будет не менее важным проектом для города". "Постараемся реализовать [его]", - заключил глава государства.

Большая ивановская мануфактура - некогда крупнейшее текстильное предприятие региона, корпуса которого располагаются по обе стороны реки Уводь в центре Иваново. Фабрика была закрыта в 2008 году. Местная пресса сообщала о разработке различных вариантов развития пространства бывшей фабрики.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМатвиенко, Валентина ИвановнаШувалов, Игорь ИвановичРоссияСанкт-ПетербургИвановская областьВоскресенский, Станислав Сергеевич
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