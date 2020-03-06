{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Посольство РФ в Литве: провокации в адрес соотечественников не останутся без последствий

Департамент госбезопасности республики "перешел к открытому преследованию и травле активистов", отметили в диппредставительстве

ВИЛЬНЮС, 6 марта. /ТАСС/. Провокации литовских спецслужб в отношении российских соотечественников не останутся без последствий. С таким комментарием событий этой недели на своей странице в Twitter выступило в пятницу посольство РФ в Литве.

Как отметило диппредставительство, департамент госбезопасности в последние дни "перешел к открытому преследованию и травле активистов из числа российских соотечественников". "Такая провокационная деятельность, естественно, не останется без последствий", - подчеркнуло посольство.

В четверг в Вильнюсе был проведен обыск дома у Татьяны Коломиец, которая является одним из организаторов акции "Бессмертный полк". У нее изъяты телефон и компьютер.

Во вторник обыску с изъятием телефонов и компьютера подверглась в Клайпеде депутат горсовета Элла Андреева. Ее задержали для опроса, позже отпустили и вызвали на повторный опрос в четверг. Андреевой так и не вернули изъятые устройства.

На двое суток во вторник был задержан один из организаторов празднования в Клайпеде Дня Победы и дня освобождения города Алексей Грейчюс, руководитель организации русскоязычной молодежи "Ювенис". В четверг его арестовали на три месяца.

Теги
ЛитваРоссия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Сирийско-турецкий конфликт
Россия проинформирует Совбез ООН об итогах переговоров с Турцией по Сирии
7 марта СБ проведет консультации по ситуации в республике, сообщил официальный представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС