Посольство РФ в Литве: провокации в адрес соотечественников не останутся без последствий

ВИЛЬНЮС, 6 марта. /ТАСС/. Провокации литовских спецслужб в отношении российских соотечественников не останутся без последствий. С таким комментарием событий этой недели на своей странице в Twitter выступило в пятницу посольство РФ в Литве.

Как отметило диппредставительство, департамент госбезопасности в последние дни "перешел к открытому преследованию и травле активистов из числа российских соотечественников". "Такая провокационная деятельность, естественно, не останется без последствий", - подчеркнуло посольство.

В четверг в Вильнюсе был проведен обыск дома у Татьяны Коломиец, которая является одним из организаторов акции "Бессмертный полк". У нее изъяты телефон и компьютер.

Во вторник обыску с изъятием телефонов и компьютера подверглась в Клайпеде депутат горсовета Элла Андреева. Ее задержали для опроса, позже отпустили и вызвали на повторный опрос в четверг. Андреевой так и не вернули изъятые устройства.

На двое суток во вторник был задержан один из организаторов празднования в Клайпеде Дня Победы и дня освобождения города Алексей Грейчюс, руководитель организации русскоязычной молодежи "Ювенис". В четверг его арестовали на три месяца.