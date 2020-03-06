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75-летие Победы

МИД России осуждает проведение собраний в честь "лесных братьев" в Латвии

В ведомстве указали, что расценивают мероприятие с участием вице-премьера, министра юстиции и экс-президента Латвии "как своего рода репетицию ежегодного шествия в Риге 16 марта ветеранов латышского легиона "Ваффен-СС"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. МИД РФ осуждает состоявшееся в Латвии мероприятие в память о "лесных братьях" - членах вооруженного антисоветского подполья послевоенного периода, - на котором присутствовали высокопоставленные чиновники. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"2 марта в Вилякском крае Латвии состоялось очередное сборище сочувствующих "лесным братьям" - участникам бандподполья, погибшим при зачистке местности советскими органами госбезопасности в 1945 году", - сообщили в министерстве. "Решительно осуждаем подобные попытки переписать историю и представить "героями", по сути, примитивных убийц и насильников", - заявили в МИД РФ.

В российском дипведомстве указали, что расценивают мероприятие с участием вице-премьера, министра юстиции и экс-президента Латвии "как своего рода репетицию ежегодного шествия в Риге 16 марта ветеранов латышского легиона "Ваффен-СС". "Не секрет, что многие так называемые партизаны из "лесных братьев" верно служили Гитлеру в годы Второй мировой войны и участвовали в кровавых карательных акциях против мирного населения на территории бывшего СССР", - говорится в комментарии МИД.

Вооруженные формирования "лесных братьев" действовали в Латвии с 1944 по 1956 годы. Их участники, скрываясь в лесах, вели борьбу против советской власти. Максимальная численность движения составляла до 40 тыс. человек.

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ЛатвияРоссия75-летие Победы
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