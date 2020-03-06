Небензя заявил, что соглашение о прекращении огня в Идлибе в целом выполняется

ООН, 6 марта. /ТАСС/. Стороны конфликта в сирийском Идлибе в целом выполняют соглашение России и Турции о прекращении огня. Об этом сообщил в пятницу журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.

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"В целом прекращение огня в Идлибе выполняется, - сказал он. - Да, были периодические обстрелы, мы надеемся, что их удастся прекратить".

С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М4, вдоль которой будет создан коридор безопасности. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать решительную борьбу с терроризмом.