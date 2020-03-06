{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сирийско-турецкий конфликт
Обновлено 

Небензя заявил, что соглашение о прекращении огня в Идлибе в целом выполняется

С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М4

ООН, 6 марта. /ТАСС/. Стороны конфликта в сирийском Идлибе в целом выполняют соглашение России и Турции о прекращении огня. Об этом сообщил в пятницу журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.

На эту тему
"Встреча, за которой следил весь мир". Мировые СМИ о визите Эрдогана в Москву

"В целом прекращение огня в Идлибе выполняется, - сказал он. - Да, были периодические обстрелы, мы надеемся, что их удастся прекратить".

С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М4, вдоль которой будет создан коридор безопасности. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать решительную борьбу с терроризмом.

Теги
СирияТурцияРоссияНебензя, Василий АлексеевичСирийско-турецкий конфликт
Реклама на ТАСС
Сирийско-турецкий конфликт
Боевики совершили шесть обстрелов после прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС