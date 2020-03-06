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Сирийско-турецкий конфликт
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Боевики совершили шесть обстрелов после прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб

В российском Центре по примирению призвали командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Боевики в Сирии совершили шесть обстрелов с момента установления режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации. Об этом в пятницу на брифинге сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

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"В соответствии с российско-турецкими договоренностями, с 00:01 6 марта 2020 года на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня. С 00:01 6 марта 2020 года зафиксировано шесть обстрелов. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Кафер-Халял, Хербет-Джезрая провинции Алеппо; позиции правительственных войск в районе населенных пунктов Кбана (дважды) и Иккопровинции Латакия", - сообщил Журавлев.

В российском Центре по примирению призвали командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования.

Теги
СирияТурцияРоссияСирийско-турецкий конфликт
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