{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посольство РФ в США надеется, что после рекламы ФБР Украина разрешит сериал с Высоцким

Ранее ФБР запустило в соцсетях рекламную кампанию с изображением актера, поверх фотографии которого стоит подпись: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого"
Здание посольства России в США Анатолий Бочинин/ТАСС
Описание
Здание посольства России в США
© Анатолий Бочинин/ТАСС

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Посольство России в США с иронией отнеслось к рекламе Федерального бюро расследований (ФБР) на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого о поиске информаторов.

На эту тему

"Надеемся, что после рекомендации ФБР Украина снимет запрет с легендарного советского сериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли", - отмечается в сообщении, размещенном в пятницу в Twitter посольства.

Ранее ФБР запустило в социальных сетях Facebook и Instagram рекламную кампанию с изображением Высоцкого. Поверх черно-белой фотографии актера и поэта стоит подпись белыми буквами: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого". "Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР, просим вас обратиться к нам", - говорится в объявлении по-русски. Ссылка перенаправляет на страницу программы контрразведки регионального отделения в Вашингтоне, где на русском и английском языках содержится призыв поделиться информацией, а также приводится адрес офиса.

Теги
УкраинаСШАРоссия
Реклама на ТАСС
Бывший министр Москвы Тихонов возглавит проектный офис правительства РФ
Он руководил столичным департаментом экономической политики и развития с марта 2019 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС