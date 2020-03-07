Посольство РФ в США надеется, что после рекламы ФБР Украина разрешит сериал с Высоцким

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Посольство России в США с иронией отнеслось к рекламе Федерального бюро расследований (ФБР) на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого о поиске информаторов.

"Надеемся, что после рекомендации ФБР Украина снимет запрет с легендарного советского сериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли", - отмечается в сообщении, размещенном в пятницу в Twitter посольства.

Ранее ФБР запустило в социальных сетях Facebook и Instagram рекламную кампанию с изображением Высоцкого. Поверх черно-белой фотографии актера и поэта стоит подпись белыми буквами: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого". "Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР, просим вас обратиться к нам", - говорится в объявлении по-русски. Ссылка перенаправляет на страницу программы контрразведки регионального отделения в Вашингтоне, где на русском и английском языках содержится призыв поделиться информацией, а также приводится адрес офиса.