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Распространение коронавируса нового типа
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Госдеп подтвердил, что на лайнере Grand Princess находятся четверо россиян

Российское посольство внимательно следит за ситуацией

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Госдепартамент подтвердил в ответ на запрос посольства России, что на борту круизного лайнера Grand Princess, где ранее был подтвержден 21 случай заражения новым коронавирусом, находятся четверо россиян. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы российского диппредставительства.

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"В ответ на наш запрос Госдепартамент США официально подтвердил, что на борту круизного лайнера Grand Princess (в настоящее время у берегов Калифорнии на карантине) находятся четверо наших соотечественников", - отмечается в заявлении. "Поддерживаем постоянный контакт с представителями компетентных органов. Внимательно следим за развитием ситуации. Рассчитываем на содействие американских коллег по установлению прямой связи с российскими гражданами", - подчеркнули российские дипломаты.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс на брифинге в Белом доме сообщил, что заражение новым коронавирусом по результатам проведенных анализов подтверждено у 21 человека из более чем 3,5 тыс. пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Grand Princess. По данным компании-оператора, на борту судна в настоящее время находятся 3533 человека: 2422 пассажира и 1111 членов экипажа.

Ранее американские СМИ сообщили, что команде лайнера Grand Princess, следовавшего по маршруту Хило (штат Гавайи) - Энсенада (Мексика), было приказано вернуться в порт Сан-Франциско (штат Калифорния). Такое распоряжение властей Калифорнии было дано после того, как один из пассажиров, находившихся на борту Grand Princess с 11 по 21 февраля во время круиза в Мексику, умер из-за болезни, вызванной новым коронавирусом.

Теги
СШАРоссияПенс, Майкл (Майк)Распространение коронавируса нового типа
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