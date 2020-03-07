{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Единая Россия" приостановила членство подозреваемого в злоупотреблении мэра Михайловки

Ранее против Сергея Фомина возбудили уголовное дело

ВОЛГОГРАД, 7 марта. /ТАСС/. Волгоградской региональное отделение партии "Единая Россия" удовлетворило заявление мэра Михайловки (Волгоградская область) Сергея Фомина, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями, о добровольном приостановлении членства в партии. Об этом в субботу ТАСС сообщила пресс-секретарь отделения "Единой России" Виктория Конышева.

В отношении Фомина возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), он не был задержан.

"В Михайловке на рабочем заседании местного политического совета рассматривался вопрос о приостановлении членства в партии Сергея Фомина, который выступил с заявлением о добровольном приостановлении членства. Решением местного политсовета заявление было удовлетворено", - рассказала Конышева.

Она уточнила, что до настоящего момента Фомин являлся руководителем Михайловской местной ячейки "Единой России" и членом высшего коллегиального органа управления региональной организацией. Пока никто на эти должности не избирался и не назначался, это будет сделано в ближайшее время.

По информации, размещенной на сайте администрации Михайловки, Фомина назначили главой городского округа 27 октября 2017 года. Руководитель ассоциации "Совет муниципальных образований Волгоградской области" Юрий Хорошеньков в разговоре с журналистами ранее отмечал, что следователи проводят проверку деятельности главы Михайловки, которая не связана с работой на посту главы городского округа. Хорошеньков отметил, что до своего назначения в 2017 году Фомин работал в частных структурах, поэтому, по его словам, не стоит торопиться с выводами.

Теги
РоссияВолгоградская область
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Госдеп подтвердил, что на лайнере Grand Princess находятся четверо россиян
Российское посольство внимательно следит за ситуацией
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС