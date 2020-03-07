"Единая Россия" приостановила членство подозреваемого в злоупотреблении мэра Михайловки

ВОЛГОГРАД, 7 марта. /ТАСС/. Волгоградской региональное отделение партии "Единая Россия" удовлетворило заявление мэра Михайловки (Волгоградская область) Сергея Фомина, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями, о добровольном приостановлении членства в партии. Об этом в субботу ТАСС сообщила пресс-секретарь отделения "Единой России" Виктория Конышева.

В отношении Фомина возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), он не был задержан.

"В Михайловке на рабочем заседании местного политического совета рассматривался вопрос о приостановлении членства в партии Сергея Фомина, который выступил с заявлением о добровольном приостановлении членства. Решением местного политсовета заявление было удовлетворено", - рассказала Конышева.

Она уточнила, что до настоящего момента Фомин являлся руководителем Михайловской местной ячейки "Единой России" и членом высшего коллегиального органа управления региональной организацией. Пока никто на эти должности не избирался и не назначался, это будет сделано в ближайшее время.

По информации, размещенной на сайте администрации Михайловки, Фомина назначили главой городского округа 27 октября 2017 года. Руководитель ассоциации "Совет муниципальных образований Волгоградской области" Юрий Хорошеньков в разговоре с журналистами ранее отмечал, что следователи проводят проверку деятельности главы Михайловки, которая не связана с работой на посту главы городского округа. Хорошеньков отметил, что до своего назначения в 2017 году Фомин работал в частных структурах, поэтому, по его словам, не стоит торопиться с выводами.