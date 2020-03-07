Путин обсудил с Назарбаевым его предстоящий визит в Москву

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым обсудил с ним его предстоящий визит в Москву и ситуацию в Сирии. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. Обсужден ряд вопросов, связанных с предстоящим рабочим визитом Нурсултана Назарбаева в Москву. Затрагивалась также тематика урегулирования сирийского кризиса", - говорится в сообщении.