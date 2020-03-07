Захарова: Россия учтет учения НАТО Defender Europe 20 в своем военном строительстве

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Россия учтет агрессивные намерения США и НАТО в своем военном строительстве. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планируемые учения Defender Europe 20 у российских границ.

Как указала дипломат, в апреле-мае 2020 года на территории ряда государств Европы вдоль западной границы России запланированы учения НАТО Defender Europe 20. "Показательно, что эти маневры по отработке боевых действий альянса, в которых, помимо европейских натовцев, участвуют более 20 тыс. американских военнослужащих и десятки тысяч единиц военной техники, станут крупнейшими с окончания холодной войны", - подчеркнула она.

Захарова констатировала, что под предлогом обязательств в рамках североатлантического блока CША систематически наращивают группировку своих вооруженных сил в Восточной Европе в непосредственной близости от России и регулярно увеличивают финансирование соответствующих военных программ.

"Вот и теперь ни в НАТО, ни в Вашингтоне не скрывают, что "потенциальным противником" в рамках данных учений является Россия, - указала она. - Прямым подтверждением стало заявление министра обороны США Марка Эспера на брифинге 5 марта, что целью Defender Europe 20 является желание послать некий сигнал России, чтобы заставить изменить ее "плохое поведение". В чем оно заключается, глава Пентагона не разъяснил, да и не смог бы. Ведь очевидно, что наша страна никому не угрожает, а ударный кулак у российской границы собирает именно НАТО".

Захарова обратила внимание, что решение провести широкомасштабные маневры принято в то время, когда Россия будет праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. "Она была развязана нацистской Германией как раз под предлогом несостоятельных обвинений в адрес СССР, - напомнила она. - Сегодня похожие тезисы используют в Вашингтоне, стараясь оказать давление на Россию".

"Разумеется, агрессивные намерения США и НАТО учтем в собственном военном строительстве. Рекомендуем натовцам задуматься о последствиях их агрессивных действий, лишь усиливающих международную напряженность", - заключила Захарова.

Об учениях

Учения Defender Europe 20 станут самыми масштабными за 25 лет маневрами США в Европе. Как ранее пояснил ТАСС военный источник в НАТО, это будут именно американские маневры под американским командованием. Структуры Североатлантического альянса будут играть в ходе учений подчиненную роль, занимаясь логистикой и координацией действий контингентов 17 стран - партнеров США, которые примут участие в маневрах.

Всего в ходе учений из США в Европу будет доставлено порядка 20 тыс. солдат. Центром их проведения станет Германия, однако различные элементы этих маневров будут проходить на территории 10 государств НАТО, в том числе близ российских границ с Польшей и странами Балтии.