Кадыров заявил, что у него нет бизнеса и счетов за рубежом

ТАСС, 7 марта. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что не имеет бизнеса и счетов в иностранных банках. Об этом он написал в субботу в своем Telegram-канале, комментируя публикации об ответе Госдепартамента США в ответ на запрос американских конгрессменов.

Как написал Кадыров, конгрессмены Том Малиновски и Джо Уилсон сделали запрос в Госдепартамент США по поводу его бизнеса и банковских счетов в зарубежных странах и отношений Чечни с ОАЭ. В ответе Госдепа говорится, что "департамент продолжит сбор информации о характере предпринимательской деятельности Кадырова… за пределами Российской Федерации". Госдеп отметил, что ОАЭ и Фонд имени шейха Халифа финансируют инвестпроекты и оказывают поддержку предпринимателям.

"Меня абсолютно не волнует, что пишут конгрессмены и что им отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой президент, свое Федеральное собрание. Я никогда не имел в России и за рубежом никакого бизнеса, нет у меня счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься", - написал глава Чечни.

По его словам, Фонд шейха Халифа в ОАЭ "помогает сотням молодых людей начать свое дело, создает рабочие места". Он добавил, что все средства от реализации скакунов распределил между детьми, чтобы они "уже думали об обустройстве своей жизни, закладывали фундамент".

"Моя жизнь - мой народ и моя семья. Если Госдепу и конгрессменам интересно, я подробно просветил бы их о состоянии дел с соблюдением прав человека в ЧР, рассказал бы о бизнесе и счетах. В ЧР права человека соблюдаются в сто раз лучше, чем в США или в странах-сателлитах. Нет, не права человека беспокоят Госдеп и авторов запроса. Они днем и ночью думают, чего бы такого сделать, чтобы подорвать стабильность, мир и порядок в ЧР, вызвать недовольство народных масс, хаос и беспорядки. Успокойтесь, господа! Ничего из этого не получится", - написал Кадыров.