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В МИД России поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова об Эрдогане

YolTV опубликовал в соцсети видео с переговоров, состоявшихся 5 марта в Москве
Описание
© Виталий Белоусов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. МИД РФ поправил турецкий телеканал YolTV, который неправильно перевел слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, обращенные к президенту Турции Тайипу Эрдогану. Соответствующая запись размещена в субботу на странице российского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Телеканал опубликовал в соцсети видео, на котором запечатлены Лавров и Эрдоган во время переговоров, прошедших 5 марта в Москве. В субтитрах приведена якобы произнесенная главой МИД РФ фраза "I love you Tayyip" ("Я люблю Вас, Тайип").

"Обратили внимание на то, что турецкий YolTV неправильно услышал слова С.В. Лаврова. В опубликованном видео отчетливо слышно как министр говорит "I love your tie" ("Мне нравится ваш галстук" - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении МИД.

5 марта в Москве состоялись переговоры, на которых президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичСирияТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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