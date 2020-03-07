В МИД России поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова об Эрдогане

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. МИД РФ поправил турецкий телеканал YolTV , который неправильно перевел слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, обращенные к президенту Турции Тайипу Эрдогану. Соответствующая запись размещена в субботу на странице российского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Обратили внимание на то, что турецкий @YolTV неправильно услышал слова С.В.Лаврова.В опубликованном видео отчетливо слышно как Министр говорит «I love your tie» pic.twitter.com/GYnBkpOy01

Телеканал опубликовал в соцсети видео, на котором запечатлены Лавров и Эрдоган во время переговоров, прошедших 5 марта в Москве. В субтитрах приведена якобы произнесенная главой МИД РФ фраза "I love you Tayyip" ("Я люблю Вас, Тайип").

"Обратили внимание на то, что турецкий YolTV неправильно услышал слова С.В. Лаврова. В опубликованном видео отчетливо слышно как министр говорит "I love your tie" ("Мне нравится ваш галстук" - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении МИД.

5 марта в Москве состоялись переговоры, на которых президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в сирийской провинции Идлиб.