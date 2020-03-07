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Путин внес на ратификацию в Думу договор с Нигерией о правовой помощи по уголовным делам

Соглашение было подписано в Москве 26 ноября 2018 года

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в субботу внес в Госдуму на ратификацию договор с Нигерией о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Соглашение было подписано в Москве 26 ноября 2018 года в целях "укрепления международно-правовой базы российско-нигерийского сотрудничества по вопросам взаимной правовой помощи по уголовным делам", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно договору, стороны обязуются по соответствующему запросу оказывать друг другу правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве или иных процессуальных действиях, связанных с уголовными делами. "Договором определяются условия, при которых осуществляется правовая помощь, виды и объем оказываемой сторонами правовой помощи, устанавливаются требования к форме и содержанию запроса об оказании правовой помощи, порядок исполнения такого запроса", - уточняется в сопроводительное документах.

Правительство поддерживает ратификацию соглашения. "Вступление договора в силу будет способствовать укреплению сотрудничества в деле оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам, что является одной из важнейших составляющих международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью", - отмечается в заключении кабмина.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичНигерияРоссия
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