{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев будет участвовать в выработке внешнеполитического курса России

Заместитель председателя Совета безопасности будет ежегодно представлять доклад о состоянии национальной безопасности и осуществлять контроль за исполнением указаний президента

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором определил основные задачи заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, а также секретарей Совбеза. Документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, Медведев, в частности, будет участвовать в выработке и реализации внешнеполитического курса России, ежегодно представлять доклад о состоянии национальной безопасности, осуществлять контроль за исполнением указаний президента, участвовать в рассмотрении проектов законодательных и других нормативных актов, а также федеральных целевых программ и иных документов в области обеспечения национальной безопасности.

Кроме того, в документе глава государства определил задачи секретарей Совета безопасности РФ. Согласно указу, секретари отныне будут представлять президенту проект положения о Совете безопасности РФ, который будет согласовываться с заместителем председателя, а также проект положения об аппарате Совбеза.

Совет безопасности РФ - конституционный совещательный орган при президенте России. Его основная задача заключается в формировании и координации государственной политики в области национальной безопасности, подготовке соответствующих решений для главы государства. Правовую основу деятельности Совета безопасности РФ составляют Конституция РФ, федеральный закон "О безопасности", а также положение о Совете безопасности РФ, утвержденное указом президента от 6 мая 2011 года.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Реклама на ТАСС
Путин заявил, что число президентских сроков необходимо ограничить ради сменяемости власти
Российский лидер при этом отметил, что ничего необычного в неограниченном количестве сроков, на которые может избираться президент, нет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС