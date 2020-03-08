Медведев будет участвовать в выработке внешнеполитического курса России

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором определил основные задачи заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, а также секретарей Совбеза. Документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, Медведев, в частности, будет участвовать в выработке и реализации внешнеполитического курса России, ежегодно представлять доклад о состоянии национальной безопасности, осуществлять контроль за исполнением указаний президента, участвовать в рассмотрении проектов законодательных и других нормативных актов, а также федеральных целевых программ и иных документов в области обеспечения национальной безопасности.

Кроме того, в документе глава государства определил задачи секретарей Совета безопасности РФ. Согласно указу, секретари отныне будут представлять президенту проект положения о Совете безопасности РФ, который будет согласовываться с заместителем председателя, а также проект положения об аппарате Совбеза.

Совет безопасности РФ - конституционный совещательный орган при президенте России. Его основная задача заключается в формировании и координации государственной политики в области национальной безопасности, подготовке соответствующих решений для главы государства. Правовую основу деятельности Совета безопасности РФ составляют Конституция РФ, федеральный закон "О безопасности", а также положение о Совете безопасности РФ, утвержденное указом президента от 6 мая 2011 года.